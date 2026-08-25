Черданцев назвал главное изменение "Спартака" при Карседо: команда возмужала

"Матч с "Зенитом" только подтверждает, что команда возмужала. Если раньше что-то не получалось, у предыдущих тренеров "Спартака" сразу начинались прыжки, апелляции и ненужные эмоции. И вся эта нервозность передавалась команде, которая отвлекалась от нормальной футбольной борьбы", — заявил Черданцев.
Он добавил, что Карседо тоже эмоционально реагирует на некоторые эпизоды, однако не переходит границ. По мнению Черданцева, уверенность испанского специалиста передается игрокам, которые теперь больше сосредоточены непосредственно на футболе.
Источник: "Матч ТВ"