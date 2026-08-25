Результативная виктория "Нижнего Новгорода" и победный хет-трик Алексея Каштанова. Обзор 8-го тура Первой лиги

"Нижний Новгород" на неделе неудачно съездил в гости к "Велесу", уступив со счётом 2:3, но тенденция "верховых" матчей при этом продолжилась. В домашней игре против "СКА-Хабаровска" команда Вадима Гаранина забила уже на 1-й минуте - Калинский навесил с углового, Евгеньев скинул на дальнюю штангу, а Сарвели в падении отправил мяч в сетку. Второй гол случился на 27-й минуте - Блиев срезал мяч в свои ворота после прострела Соколова. Тут же свой очередной гол мог оформить Грулёв, однако Вячеслав, перебросив вратаря, отправил мяч в сетку.
Перед перерывом случился обмен голами - сначала Горелишвили исполнил подачу со штрафного с левого фланга, а Алкалде, сыграв на опережение, головой послал мяч в сетку. И тут же хозяева восстановили статус-кво - после розыгрыша мяча с центра поля Калинский закинул мяч вперед на Гудкова, который ворвался в штрафную по центру и закатил мяч в сетку. Сразу после перерыва Грулёв после передачи Сарвели точно пробил с линии штрафной в дальний угол, догнав в снайперской гонке турнира Калмыкова. И тут же в ответ забили дальневосточники - Моцпан после скидки Алкалде точно пробил в падении головой.
Удивительно, что в оставшиеся 40 минут голов больше не случилось, хотя команды продолжали играть в атаку. Хотя Грулёв снова забил, но в момент заброса Сарвели Вячеслав оказался в оффсайде. В концовке вышедший на замену Лапинский не смог обыграть Ботнаря, а в компенсированное время Гребёнкин помешал Комиссарову убежать на рандеву с голкипером и получил красную карточку. 4:2 - "Нижний Новгород" продолжает возглавлять турнирную таблицу, забивая больше трёх голов в среднем за игру, "СКА-Хабаровск" остается в зоне вылета.
Каштанов остановил Кострому
"Торпедо" после убедительной победы в Челябинске встречался в Химках с костромским "Спартаком", который до этого ещё не проигрывал. Автозаводцы явно попали в этот матч лучше, забив дважды уже к 10-й минуте - сначала Каштанов замкнул подачу Шевченко с правого фланга, продавив защитника, а затем воспользовался неудачной скидкой Николая Тарасова на Шамова и поразил пустые ворота. Кульбиты Мохаммади при аутах привели к опасному моменту у Бугриёва, а в концовке тайма Солдатенко прикрыл ближний угол после удара Александра Тарасова.
После перерыва Солдатенко на ауте ошибся, но Жилмостных головой не попал в открытый угол. Торпедовцы наказали на исходе часа игры - Роганович исполнил штрафной с правой стороны, а Каштанов с правой ноги слёта отправил мяч в ближнюю "девятку", оформив свой первый хет-трик на профессиональном уровне. Красно-белые в итоге забить не смогли, хотя у бомбардира Калмыкова был шанс со штрафного - штанга спасла ворота хозяев. 3:0 - "Торпедо" одерживает вторую крупную победу подряд и обходит "Спартак", который проиграл впервые.
"Урал" снова добился успеха после перерыва
"Текстильщик" гостил в Екатеринбурге меньше чем через 72 часа после победного матча в Набережных Челнах, первый тайм провёл достойно, но всё же после перерыва преимущество "Урала" всё же стало подавляющим. Фадеев спас после неприятного удара Бокова в падении, Бондарев с хорошей позиции не попал в створ, обводящий удар Ишкова сумел парировать голкипер, а гол Фуррье не был засчитан из-за оффсайда.
Лишь в середине второго тайма команда Сергея Юрана смогла забить по правилам - Боков получил мяч от Итало в штрафной и нанес точный удар в дальний нижний угол. А затем Денис ассистировал Бондареву, который с 15 метров поразил дальний угол. Ишков же мог довести счёт до крупного, но перекладина вступилась за гостей. 2:0 - "Урал" продлевает беспроигрышную серию до шести матчей и идет на четвертой строчке, "Текстильщик" остается рядом с зоной вылета.
Тяжелая "Сочи" в Набережных Челнах
"Сочи" после непростой победы в Нижнекамске отправился в соседние Набережные Челны и смогли быстро забить - Кожемякин мастерски разобрался на линии штрафной и с левой поразил правый нижний угол. Следом Дёгтев спас после удара Попова в падении, но в середине первого тайма хозяева отыгрались - Дёгтев сыграл на выходе после фланговой подачи, но подбор забрали челнинцы, и Семёнов нанес шикарный удар с радиуса штрафной. А ещё через 10 минут "КАМАЗ" вышел вперед - хитрый розыгрыш штрафного привел к прострелу Султонову и точному удару Ткачука пяткой.
Южане всё-таки проявили характер и смогли ударно провести концовку - Замерец спас после эффектного парашютика Мелёшина, однако на подборе в центре штрафной был только Игнатов. А уже в компенсированное время Магаль навесил с правого фланга, а вышедший на замену Фёдоров головой послал мяч в сетку с рикошетом от штанги. 2:3 - "Сочи" одерживает четвертую победу кряду и сохраняет третью позицию, "КАМАЗ" остается в подвале без единой победы.
Очередная победа "Велеса"
"Велес" на неделе сумел обыграть "Нижний Новгород", который ранее очков не терял, а в понедельник сумел продлить домашнюю победную серию. "Арсенал" не проигрывал в четырёх последних турах и мог открывать счёт усилиями Глушкова и Енина, но Купцов был начеку. Далее серия отскоков в штрафной гостей привела к моменту у Тарасенко, но тот не пробил Мелихова в упор. Зато ближе к перерыву "крылатые быки" забили - Корольков после передачи Галкина пробил с линии штрафной, а рикошет оставил не у дел голкипера.
Во второй половине встречи Корольков снова бил с линии штрафной, но Мелихов спас свои ворота, Никин с левого края штрафной угодил в ближнюю штангу, и лишь в компенсированное время хозяева сняли все вопросы. Кучугура, которого заявили за "Велес" лишь в день игры, после паса Никина пробил в штангу и умудрился уже лёжа на газоне добить мяч в сетку головой. 2:0 - "Велес" выбивает пять из пяти на своём поле и продолжает удерживать вторую позицию, "Арсенал" остается на экваторе.
Первая отставка сезона - в "Волге"
"Волга" неудачно начала сезон относительно ожиданий, и матч с "Шинником" лишь продолжил эту тенденцию. Хозяева неплохо навалились в начале, но своими шансами не воспользовались, а на 30-й минуте ещё и зевнули голевую от голкипера - Митров поймал мяч и сильно вынес его вперед, защитник не рассчитал траекторию, а Азявин головой прокинул мимо Бабурина. И тут же Костин обрезался у своей штрафной, а Самойлов после перехвата точно пробил с 18 метров. Андрей мог реабилитироваться перед перерывом, но Митров совершил очередной сэйв.
Вторую половину ярославцы начали так, как будто им надо было отыгрываться, и уже на 48-й минуте Порохов после прострела Гонгапшева без помех расстрелял ворота соперника. У ульяновцев пару раз отличился Хашкулов, но оба гола были отменены из-за оффсайда, и лишь в концовке юный Касьянов отыграл один гол, классно пробив с 13 метров после паса Багателии. 1:3 - "Шинник" набирает семь очков в трёх последних турах и выходит на шестое место, а в "Волге" случилась первая тренерская отставка сезона - Михаил Белов покинул свой пост.
"Уфа" в большинстве дожала "Енисей"
В матче "Уфы" и "Енисея" обе команды остались без главных тренеров на скамейке - Омари Тетрадзе продолжает отбывать дисквалификацию, а Сергей Ташуев на выезд не полетел. Первый тайм прошел без забитых мячей, но в концовке случился ключевой эпизод - Шершов сфолил на Исаеве в центре поля и получил желтую карточку, которая стала для него второй. А сразу после перерыва хозяева открыли счёт - Тарба с подбора нанес абсолютно сумасшедший удар в левую "девятку" без шансов для Опарина.
Ко двору в стане уфимцев пришелся новобранец Черов, который провёл всего две тренировки, но стал соучастником всех голов команды. Именно качественный прострел Василия на 57-й минуте замкнул Якуев, а через минуту у Ортиса был шанс довести счёт до крупного, но тот не реализовал футбольный буллит. Красноярцы вскоре взбодрились, получив право на пенальти за игру рукой, который реализовал Чуканов, но ещё через несколько минут Черов навесил точно в голову Ортису, который не промахнулся. 3:1 - "Уфа" продолжает подпирать лидирующую группу, а "Енисей" не побеждает в четырёх турах подряд и откатывается в нижнюю половину таблицы.
"Ротор" продолжает падение
"Ротор" принимал на своём поле "Нефтехимик" и снова не смог порадовать своих поклонников. В первой половине были свои подходы и у тех, и у других, однако забить никому не удалось, а после перерыва Платонов замкнул подачу Мукбы с углового. Если "Нефтехимик" забивает первым, то это гарантия успеха, а тут ещё и Платонов после очередного "стандарта" едва не оформил дубль, а ещё в одном моменте Чагров накрыл мяч прямо на ленточке.
Финальный штурм не принес результата волгоградцам, которые продлили безвыигрышную серию до трёх матчей и откатились на десятое место, "Нефтехимик" же прервал трёхматчевую серию поражений и почти догнал волгоградцев по очкам.
Ничья в Рощино
"Ленинградец" продолжает поддерживать статус домашней команды - в гостях подопечные Александра Шмарко стабильно проигрывают, но дома всегда набирают очки. Очередным гостем в Рощино стал "Челябинск", который явно не оправдывает предсезонные авансы, в первом тайме шла более-менее равная игра без явных голевых шансов, зато на первых же секундах второго тайма игрок уральского клуба Сафронов решил пробить с дальней дистанции, а голкипер Смирнов выронил мокрый мяч за линию ворот.
Хозяева отыгрались через 15 минут - Кудрявцев метров с 26 нанес великолепный удар точно в дальний угол. В концовке был эпизод в штрафной "Челябинска" с возможным попаданием мяча в руку, но судья ничего не зафиксировал, а Стефанович упустил два убойных момента, не переиграв в ближнем бою Тусеева. 1:1 - "Ленинградец", несмотря на домашние результаты, остается в зоне вылета с наименьшим количеством забитых мячей, "Челябинск" впервые играет вничью и идет тринадцатым.
Фото: ФНЛ, ФК "Нижний Новгород", ФК "Урал", ФК "Волга", ФК "Уфа", ФК "Нефтехимик".