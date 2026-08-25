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"Инфантино изменил футбол". Это'О встал на сторону главы ФИФА на фоне скандала

Президент Федерации футбола Камеруна Самюэль Это'О поддержал Джанни Инфантино после споров вокруг проекта FIFA Forward Enterprise.
Фото: Global Look Press
Инициатива предполагала создание компании, которая объединила бы коммерческую и турнирную деятельность ФИФА с возможностью привлечения частных инвесторов. Проект вызвал резкую реакцию в европейском футболе, после чего Инфантино объявил, что от него откажутся.

"Я не считаю, что президент Джанни Инфантино поступил неправильно. Инфантино изменил футбол. Он дал возможность странам, у которых раньше не было такой возможности, принять участие в самом прекрасном турнире — чемпионате мира. Он помог нашему континенту, нашим федерациям развиваться гораздо быстрее, и мы должны это признать", — передает слова Это'О CNN.

Глава камерунской федерации добавил, что считает проект выгодным для африканского футбола и рассчитывает на возвращение инициативы к обсуждению после президентских выборов ФИФА.

Инфантино руководит ФИФА с 2016 года и намерен переизбраться в 2027 году.

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