"Инфантино изменил футбол". Это'О встал на сторону главы ФИФА на фоне скандала

"Я не считаю, что президент Джанни Инфантино поступил неправильно. Инфантино изменил футбол. Он дал возможность странам, у которых раньше не было такой возможности, принять участие в самом прекрасном турнире — чемпионате мира. Он помог нашему континенту, нашим федерациям развиваться гораздо быстрее, и мы должны это признать", — передает слова Это'О CNN.
Глава камерунской федерации добавил, что считает проект выгодным для африканского футбола и рассчитывает на возвращение инициативы к обсуждению после президентских выборов ФИФА.
Инфантино руководит ФИФА с 2016 года и намерен переизбраться в 2027 году.