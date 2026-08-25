«Краснодар – молодцы, я вообще не удивлен этому. У них хорошая команда, понятная им структура игры. Они точно в гонке за чемпионство. И лично мне импонирует то, что без своих лидеров они добиваются результата и заслуженно идут на первом месте. Слабее «Краснодар» точно не стал.
Уверен, сейчас вернется Кордоба, и они станут еще сильнее. С ним команда заиграет по-другому», — сказал Ещенко.
Пять побед принесли «Краснодару» 15 очков и первое место в таблице. Следующий матч в чемпионате команда проведет 29 августа, когда дома сыграет с «Ростовом».
Ещенко: не удивлен лидерству «Краснодара», они точно в гонке за золото
Экс-футболист сборной России Андрей Ещенко в беседе с Rusfootball.info прокомментировал уверенный старт «Краснодара» в РПЛ в начале сезона.
Фото: ФК "Краснодар"