Кисляк оценил громкий переход Батракова в "Галатасарай": это великий клуб

"Рад за Лешу, что у него есть такая возможность проявить себя на таком уровне. "Галатасарай" — это великий клуб в Европе, выступающий в Лиге чемпионов. Мы прошли вместе весь путь от молодежного до взрослого футбола. Радуюсь, когда наблюдаю за его прогрессом", — сказал Кисляк.
Батраков перешел из "Локомотива" в "Галатасарай" 20 августа. Стамбульский клуб заплатил за российского полузащитника 25 миллионов евро. За основную команду железнодорожников Батраков провел 84 матча, забил 34 мяча и отдал 23 результативные передачи.
Источник: "СЭ"