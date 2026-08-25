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Кисляк оценил громкий переход Батракова в "Галатасарай": это великий клуб

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк заявил, что рад переходу Алексея Батракова в "Галатасарай".
Фото: ФК "Галатасарай"
Кисляк отметил, что хорошо знаком с Батраковым: футболисты вместе прошли путь от молодежного до взрослого футбола. Хавбек армейцев признался, что с интересом следит за развитием карьеры своего ровесника.

"Рад за Лешу, что у него есть такая возможность проявить себя на таком уровне. "Галатасарай" — это великий клуб в Европе, выступающий в Лиге чемпионов. Мы прошли вместе весь путь от молодежного до взрослого футбола. Радуюсь, когда наблюдаю за его прогрессом", — сказал Кисляк.

Батраков перешел из "Локомотива" в "Галатасарай" 20 августа. Стамбульский клуб заплатил за российского полузащитника 25 миллионов евро. За основную команду железнодорожников Батраков провел 84 матча, забил 34 мяча и отдал 23 результативные передачи.

Источник: "СЭ"

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