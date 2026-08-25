Кисляк оценил громкий переход Батракова в "Галатасарай": это великий клуб

Фото: ФК "Галатасарай"

"Рад за Лешу, что у него есть такая возможность проявить себя на таком уровне. "Галатасарай" — это великий клуб в Европе, выступающий в Лиге чемпионов. Мы прошли вместе весь путь от молодежного до взрослого футбола. Радуюсь, когда наблюдаю за его прогрессом", — сказал Кисляк.