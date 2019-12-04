Тренерский штаб "Торпедо" определился с местами и сроками сборов в рамках подготовки к весенней части сезона, сообщает официальный сайт ФНЛ.
16 января москвичи отправятся в итальянский город Катанья, где будут трудиться до 29 января. 2 февраля торпедовцы вылетят в турецкий Белек. Второй сбор продлится до 15 февраля. Заключительную часть подготовки "Торпедо" проведет в Испании. В Марбелье торпедовцы будут работать с 18 по 27 февраля.
9 марта в матче 26-го тура Олимп-Первенства ФНЛ "Торпедо" в гостях сыграет с курским "Авангардом".
"Торпедо" проведет сборы в Италии, Турции и Испании
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