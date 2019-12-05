Полузащитник "Нижнего Новгорода" Павел Комолов рассказал об атмосфере в коллективе, а также опроверг домыслы о том, что его команда состоит из "сбитых летчиков".
— Что скажете о коллективе? Какая атмосфера в команде? В "Нижнем" собрано очень много футболистов, чьи фамилии были на слуху долгое время: Салугин, Комолов, Темников, Сапета, Хозин.
— Начало этого сезона мне напомнило то, что происходило в прошлом году в "Енисее" — произошло очень много изменений. Это влияет на сыгранность. Но у нас классный коллектив и отличная команда. Просто посмотрите на количество волевых побед у "Нижнего Новгорода". Это говорит о том, что мы никогда не бросаем играть. С характером, как видите, проблем нет. А по поводу фамилий… Сколько говорилось, что не имена играют в футбол.
— Ряд людей, кстати, называют команду коллективом "сбитых летчиков". У вас собрались опытные ребята, которые, правда, не нашли себе применения в Премьер-лиге.
— Скажу тут за себя: понятное дело, что я хотел бы играть в элите и совершенно справедливо, что после прошлого отвратительного сезона в "Енисее" у меня просто не оказалось предложений из РПЛ. Но что значит сбитые летчики? Рано списывать кого-либо со счетов, это давно было сказано. У нас явно не команда "сбитых летчиков". Всегда найдется тот, кто будет что-то подобное говорить в адрес футболистов, но не стоит обращать на это внимание, — сказал Комолов в интервью News.ru.
"Нижний Новгород" занимает 11-е место в таблице ФНЛ после 25 туров.
Комолов: "Нижний Новгород" — это явно не команда "сбитых летчиков"
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