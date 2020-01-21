Член наблюдательного совета «Химок» рассказал об интересе крупных инвесторов

Член наблюдательного совета ФК «Химки» Александр Волнушкин сообщил, что два крупных инвестора готовы вложить средства в клуб. По словам Волнушкина, инвесторы заинтересованы в том, чтобы вывести клуб в РПЛ.





«Да, ведутся переговоры с двумя инвесторами, которые готовы довести клуб до премьер-лиги. И сделать клуб уже коммерческим предприятием. Ждём ответа от области и муниципалитета, учредителя «Химок». Предложение спонсорам сделаны. Они готовы зайти в клуб, финансировать его и осуществлять оперативную деятельность. Без копейки бюджетных средств. Естественно, во главе с главным тренером Андреем Талалаевым», — приводит слова Волнушкина «Матч ТВ».





«Химки» занимают третье место в турнирной таблице ФНЛ. При этом ранее появилась информация, согласно которой клуб может отказаться от повышения в классе из-за нехватки финансирования.