Напомним, 23 января "Химки" объявили о расставании с Талалаевым. Причиной клуб назвал смену вектора развития. Позже тренер заявил, что новый вектор клуба не позволил бы ему бороться за серьезные задачи. По его словам, он решил не брать на себя такую ответственность. Талалаев возглавлял "Химки" с апреля 2019 года.
В турнирной таблице ФНЛ "Химки" занимают третье место, набрав 50 очков.
"Нынешний генеральный директор "Химок" Василий Иванов придерживается той программы развития клуба, которая была утверждена на наблюдательном совете "Химок". И это, считаю, правильно. В противном случае команды нередко становятся банкротами, если отходят от генеральной линии развития. Так что тут я понимаю Иванова. Иначе мы бы говорили о совершенно новом клубе. Разрушать гораздо легче чем создавать.
Тренер в свою очередь хотел бы получить новые финансовые возможности, чтобы развернуться в плане комплектования, стратегических моментов. В итоге Талалаев вступил в конфликт с генеральным директором, что в принципе недопустимо. Все нужно решать в диалоге. А не в ультимативной форме. Чем это все закончилось — мы все прекрасно знаем. Хорошо, что в прессе все было обставлено достойно. Хотя мы понимаем, что там разгорались нешуточные страсти.
Талалаев отстаивал свою точку зрения, которая предполагала следующее: либо он побеждает, либо уходит. Наблюдательный совет "Химок" поддержал позицию гендира и принял отставку тренера, который не захотел больше работать в таких условиях. Это его право". - цитирует Щербаченко "Спорт-Экспресс".
Щербаченко рассказал, что у Талалаева был конфликт с руководством "Химок"
Известный российский специалист Федор Щербаченко прокомментировал уход Андрея Талалаева с поста главного тренера "Химок".
Фото: ФК "Химки"
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