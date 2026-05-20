"Борнмут" отобрал очки у "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" потерял шансы на чемпионство в английской Премьер-лиге после ничьей с "Борнмутом" в 37-м туре - 1:1.

Хозяева вышли вперёд под занавес первого тайма - на 40-й минуте отличился Эли Крупи. Команда Хосепа Гвардиолы ушла от поражения уже в компенсированное время благодаря голу Эрлинга Холанда на 90+5-й минуте.



После этой осечки "горожане" остались на второй строчке турнирной таблицы с 78 очками. За тур до завершения сезона отставание от лидирующего "Арсенала" составляет пять баллов, поэтому "Сити" лишился математических шансов на титул.

