Игрок "Зенита" Мостовой объявил о своём будущем

Андрей Мостовой определился со своим будущим в "Зените". Полузащитник петербургского клуба дал понять, что не собирается менять команду ближайшим летом, несмотря на появлявшиеся ранее слухи о возможном уходе.

Во время чемпионского вечера футболист со сцены объявил, что продолжит выступать за "сине-бело-голубых". Видео с заявлением игрока появилось в телеграм-канале "СБГ Телега".



Мостовой играет за петербургский клуб с 2019 года. В завершившемся сезоне россиянин принял участие в 32 встречах во всех турнирах: на его счету семь забитых мячей и шесть голевых передач.