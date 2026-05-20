"Тоттенхэм" проиграл "Челси" и остался рядом с зоной вылета

"Челси" обыграл "Тоттенхэм" в лондонском дерби в рамках 37-го тура АПЛ - 2:1.

Фото: BBC Sport

"Челси" вышел вперёд на 18-й минуте благодаря точному удару Энцо Фернандеса. Во втором тайме преимущество синих увеличил Андрей Сантос, отличившийся на 67-й минуте. "Тоттенхэм" сумел вернуть интригу после гола Ришарлисона, однако уйти от поражения гости не смогли.



После этой победы "Челси" имеет в активе 52 очка, оставаясь на восьмой позиции в таблице АПЛ. "Тоттенхэм" идёт 17-м и сохраняет лишь двухочковый отрыв от зоны вылета за тур до завершения сезона.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Тоттенхэм