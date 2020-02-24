"Рига" Кононова обыграла "Чертаново" в Кубке ФНЛ

Кубок ФНЛ, полуфинал плей-офф Кубка ФНЛ за 5-8 места
"Чертаново" - "Рига" 1:3
Голы: Камышев, 11 - Мбомбо, 5, Дебелко, 55, Гора, 72
"Чертаново" - "Рига" 1:3
Голы: Камышев, 11 - Мбомбо, 5, Дебелко, 55, Гора, 72
"Чертаново": Ломаев, Кондаков, Редькович, Бартасевич, Михайлов, Ежов, Рудковский, Камышев, Пруцев, Прудников, Сарвели
"Рига": Озолс (Пуринс, 66), Талоча, Стуглис, Пренга, Роджер (Гора, 46), Янов (Лукьяновс, 46), Ругинс (Сарич, 46), Панич, Мбомбо (Дебелко, 46), Петерсонс, Нкололо (Джуниор, 46)
Предупреждения: Панич, 23, Роджер, 26, Бартасевич, 34, Рудковский, 36, Петерсонс, 43, Сарич, 58, Дебелко, 58