Победу "Ротору" принес дубль нападающего Камиля Муллина.
Кубок ФНЛ
Плей-офф
"Ротор" – "Мордовия" 2:0
Голы: Муллин, 30, 49
"Ротор": Нестеренко, Довбня (Киселёв, 82), Байрыев, Песегов, Ткачук, Алейник (Фатуллаев, 79), Кипиани (Султонов, 65), Серченков, Николаев, Муллин (Галаджан, 65), Микелтадзе
"Мордовия": Шебанов, Ятченко, Теняев, Юсупов, Стрелов, Сарычев, Орлов, Федак (Купцов, 74), Бояркин (Абрамов, 73), Соболев, Ермаков
Предупреждения: Стрелов, 12, Бояркин, 33, Серченков, 74
"Ротор" обыграл "Мордовию" на Кубке ФНЛ
Волгоградский "Ротор" обыграл "Мордовию" в матче Кубка ФНЛ и занял 13-е место на Кубке ФНЛ.
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!