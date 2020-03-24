Бывший игрок "Зенита" и его партнёр по "Ленинградцу" госпитализированы с подозрением на коронавирус

Игроки "Ленинградца" Максим Астафьев и Илья Баннов доставлены в Боткинскую инфекционную больницу с подозрением на коронавирус. Футболисты госпитализированы с повышенной температурой.

Фото: ФК "Сибирь"