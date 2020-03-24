О госпитализации Астафьева и Баннова сообщает Sport24. В марте они вместе с командой ПФЛ "Ленинградец" находились в Испании, где проходили предсезонные сборы.
15 марта "Ленинградец" экстренно прервал сборы и вернулся в Россию.
37-летний Астафьев известнен по выступления за "Зенит", в составе которого дважды становился призёром чемпионата России (2001, 2003), "Луч-Энергию", "Ростов" и "Сибирь".
Бывший игрок "Зенита" и его партнёр по "Ленинградцу" госпитализированы с подозрением на коронавирус
Игроки "Ленинградца" Максим Астафьев и Илья Баннов доставлены в Боткинскую инфекционную больницу с подозрением на коронавирус. Футболисты госпитализированы с повышенной температурой.
Фото: ФК "Сибирь"
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