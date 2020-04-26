По информации Матч ТВ, такое решение наиболее вероятно, если до 30 апреля не будет вынесен вердикт по возобновлению первенств страны. В таком случае две лидирующие в ФНЛ команды "Ротор" и "Химки" выйдут в РПЛ.
Повышение и понижение команд в ФНЛ и ПФЛ могут пойти по двум сценариям. Либо обмен произойдет в рамках регламента исходя из нынешней таблицы, либо вылетать из ФНЛ никто не будет, а лидеры ПФЛ отправятся в дивизион выше. Однако для этого клубам необходимо получить лицензию.
Ранее в СМИ появилась информация, что помимо "Армавира" и "Луча", которые уже снялись с первенства ФНЛ, под вопросом участие "Авангарда" и "Мордовии".
Профессиональный футбол в России был приостановлен как минимум до 31 мая из-за распространения коронавируса.
ФНЛ и ПФЛ могут быть завершены досрочно
Члены РФС рассматривают сценарий, при котором сезон 2019/20 в ФНЛ и ПФЛ может быть завершен досрочно.
Фото: Террикон
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