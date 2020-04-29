"По спортивному принципу, конечно, выход "Ротора" и "Химок" в РПЛ выглядит нечестно. А стыков не будет, так как хотят лигу расширить. Ситуация очень запутанная. Конечно, все ждали завершения чемпионата, а тут "Ротор" и "Химки" выходят в РПЛ просто так. Почему так происходит? У нас просто хотят расширить лигу, чтобы никто не вылетал. Так и возмущений не будет ни от команд РПЛ, ни от команд ФНЛ. Но я поддерживаю расширение РПЛ, у нас играет всего 16 команд, даже в Нидерландах больше!", - цитирует Мостового "Чемпионат".
"Ротор" после 27 туров занимает первое место в турнирной таблице ФНЛ, имея в своем активе 56 очков. "Химки" с 54 баллами занимают второе место.
Мостовой: по спортивному принципу выход "Ротора" и "Химок" в РПЛ выглядит нечестно
Экс-нападающий сборной России Александр Мостовой высказался о возможном увеличении числа участников РПЛ в том случае, если первенство ФНЛ не будет доиграно из-за пандемии коронавируса.
Фото: "Чемпионат"
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