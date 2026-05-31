Матчи Скрыть

Вахания - о негативе в адрес сборной России: мы тоже хотим побеждать

Защитник сборной России Илья Вахания высказался о негативе по отношению к национальной команде.
Фото: РФС
По словам Вахании, он понимает негатив, но отмечает, что футболисты сборной тоже хотят побеждать в каждом матче.

- Конечно, это понятно. Хочется, чтобы сборная России побеждала в каждой игре, мы тоже этого хотим.

Будем пытаться в следующих матчах победить, сделаем всё для этого, - цитирует Ваханию "Матч ТВ".

Напомним, что сборная России на выезде уступила национальной команде Египта в товарищеском матче со счетом 0:1. Египтяне сыграют на предстоящем чемпионате мира, а Россия отстранена от международных соревнований с февраля 2022 года.

5 июня подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч с Буркина-Фасо - встреча состоится в Волгограде, а 9 числа сборная России сыграет с Тринидад и Тобаго в Калининграде.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится