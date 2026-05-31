Вахания - о негативе в адрес сборной России: мы тоже хотим побеждать

- Конечно, это понятно. Хочется, чтобы сборная России побеждала в каждой игре, мы тоже этого хотим.
Будем пытаться в следующих матчах победить, сделаем всё для этого, - цитирует Ваханию "Матч ТВ".
Напомним, что сборная России на выезде уступила национальной команде Египта в товарищеском матче со счетом 0:1. Египтяне сыграют на предстоящем чемпионате мира, а Россия отстранена от международных соревнований с февраля 2022 года.
5 июня подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч с Буркина-Фасо - встреча состоится в Волгограде, а 9 числа сборная России сыграет с Тринидад и Тобаго в Калининграде.