Быстров - о будущем футболиста "Краснодара": если поступит предложение от "Барселоны", он уйдет

Бывший игрок "Зенита" Владимир Быстров высказался о будущем голкипера "Краснодара" Станислава Агкацева.
Фото: ФК "Краснодар"
По словам Быстрова, "Краснодар" рассмотрит предложение по Агкацеву от топ-клуба.

- У нас прекрасные вратари. И Стас — один из лучших вратарей чемпионата России. Если будет продолжать работать, не поймает звездную болезнь, у него все может получиться.
Стас великолепно играет в "Краснодаре". Если поступит предложение от "Барселоны", его рассмотрят — и Агкацев уйдет. Это касается любого топ-клуба, - цитирует Быстрова "СЭ".

В сезоне-2025/26 Станислав Агкацев провел за "Краснодар" во всех турнирах 37 матчей, пропустил 29 мячей и сохранил ворота "сухими" в 15 встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего голкипера в 12 миллионов евро, контракт россиянина с клубом рассчитан до конца июня 2029 года.

По итогам завершившегося сезона команда Мурада Мусаева стала серебряным призером чемпионата России и Кубка страны - в Суперфинале южане уступили московскому "Спартаку" со счетом 1:1 (3:4 - пен.).

