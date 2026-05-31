Быстров - о будущем футболиста "Краснодара": если поступит предложение от "Барселоны", он уйдет

- У нас прекрасные вратари. И Стас — один из лучших вратарей чемпионата России. Если будет продолжать работать, не поймает звездную болезнь, у него все может получиться.
Стас великолепно играет в "Краснодаре". Если поступит предложение от "Барселоны", его рассмотрят — и Агкацев уйдет. Это касается любого топ-клуба, - цитирует Быстрова "СЭ".
В сезоне-2025/26 Станислав Агкацев провел за "Краснодар" во всех турнирах 37 матчей, пропустил 29 мячей и сохранил ворота "сухими" в 15 встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего голкипера в 12 миллионов евро, контракт россиянина с клубом рассчитан до конца июня 2029 года.
По итогам завершившегося сезона команда Мурада Мусаева стала серебряным призером чемпионата России и Кубка страны - в Суперфинале южане уступили московскому "Спартаку" со счетом 1:1 (3:4 - пен.).