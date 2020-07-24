Утверждена структура первенства ФНЛ будущего сезона. "Алания" примет участие в розыгрыше

Исполком РФС утвердил структуру календаря первенства ФНЛ.

Фото: ФНЛ

В сезоне примут участие 22 команды. Сезон начнется 1 августа и закончится 16 мая.



Участие 22 команд в ФНЛ не будет постоянным. В конце сезона 2020/21 6 последних команд прекратят участие в турнире, четыре клуба победителя ПФЛ станут участниками ФНЛ в сезоне 2021/22.



К участию в следующем розыгрыше допущена владикавказская "Алания", которая ранее выступала в ПФЛ.



Источник: телеграм-канал РФС