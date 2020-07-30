27 июля спортивный директор клуба Дмитрий Андреев сообщил, что переговоры с новым тренером практически завершены. Ожидается, что 1 августа все формальности будут улажены. Именно до этого дня в Россию закрыт въезд для иностранных граждан, у которых нет рабочей визы.
Ранее была информация, что "Оренбург" контактировал с чешским специалистом Марцелом Личкой. Сейчас 43-летний тренер находится без работы, а в прошлом году он привел брестское "Динамо" к чемпионству в Белоруссии.
Источник: "Матч ТВ"
"Оренбург" возглавит иностранный специалист
Новым главным тренером "Оренбурга" в новом сезоне будет иностранец.
Фото: ФК "Оренбург"
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