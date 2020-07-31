К самарской команде присоединились 7 человек "Чертаново" вратарь Иван Ломаев, защитники Юрий Горшков, Максим Витюгов, полузащитники Данил Пруцев, Роман Ежов и нападающие Дмитрий Цыпченко и Владислав Сарвели. В Самару вернулся местный воспитанник Сергей Божин, проведший прошлый сезон в "Торпедо". Новички будут внесены в заявку на сезон 2020/21 и могут выйти на поле в матче с "Балтикой", который состоится в Самаре 2 августа.
Напомним, что недавно "Крылья Советов" возглавил Игорь Осинькин, который с 2016 года был главным тренером "Чертаново".
В минувшем сезоне РПЛ самарцы заняли 15-е место в турнирной таблице и вылетели в ФНЛ.
Семь игроков "Чертаново" подписали контракты с "Крыльями Советов"
"Крылья Советов" объявили имена новичков команды.
Фото: ФК "Крылья Советов"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!