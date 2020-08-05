Председатель совета директоров "Крыльев Советов": Осинькин отметил, что мы можем вернуться в РПЛ за один год

Председатель Совета директоров "Крыльев Советов" Александр Фетисов рассказал об итогах совещания по дальнейшему развитию клуба.



Фото: ТАСС

Ранее руководство команды сменило главного тренера и ключевых руководителей. В минувшем сезоне клуб занял 15-е место в турнирной таблице РПЛ и вылетел в ФНЛ. Перед командой была поставлена задача вернуться в РПЛ с первой попытки.



"Главный тренер Игорь Осинькин сегодня отметил, что мы в состоянии справиться с задачей по возвращению в РПЛ за один год. Игорь Витальевич – человек, который пришёл к руководству "Крыльями", уже имея опыт работы в Самарской области как тренер на протяжении восьми лет", - цитирует Фетисова пресс-служба клуба.



Также функционер заявил, что хотел бы видеть в клубе больше местных воспитанников. По словам Фетисова, сейчас ведётся соответствующая работа.



"Крылья Советов" уже стартовали в ФНЛ. В первом туре самарцы сыграли вничью с "Балтикой" (0:0).