"СКА-Хабаровск" обыграл "Факел"

"СКА-Хабаровск" в матче 5-го тура ФНЛ на своем поле победил "Факел" со счетом 1:0.

Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Единственный мяч на 70-й минуте в ворота воронежской команды забил нападающий Дмитрий Барков.



"СКА-Хабаровск" занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 9 очков. "Факел" расположился на 16-й позиции, имея в своем активе 4 балла.



ФНЛ. 5-й тур



"СКА-Хабаровск" - "Факел" - 1:0



Гол: Барков, 70.