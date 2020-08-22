"СКА-Хабаровск" обыграл "Факел"

"СКА-Хабаровск" в матче 5-го тура ФНЛ на своем поле победил "Факел" со счетом 1:0.
Фото: ФК "СКА-Хабаровск"
Единственный мяч на 70-й минуте в ворота воронежской команды забил нападающий Дмитрий Барков.

"СКА-Хабаровск" занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 9 очков. "Факел" расположился на 16-й позиции, имея в своем активе 4 балла.

ФНЛ. 5-й тур

"СКА-Хабаровск" - "Факел" - 1:0

Гол: Барков, 70.

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Теги: СКА-Хабаровск Факел
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