"Томь" потерпела 4-е поражение в ФНЛ

Это поражение стало для томской команды 4-м в сезоне.
ФНЛ
5 тур
"Томь" - "Динамо-Брянск" 0:2
5 тур
"Томь" - "Динамо-Брянск" 0:2
Голы: Вотинов, 7, 86
Томь: Вавилин, Бугриев, Зуев, Каленкович, Бычков, Андреев (Текучев, 29), Казанков, Талалай, Шалаев (Буранов, 55), Визнович (Кириенко, 55), Долгов (Каменщиков, 69)
Динамо-Брянск: Кузнецов, Крючков, Хайманов, Луканченков, Васильев, Сапаев, Баранов (Агуреев, 87), Мараев (Укомский, 87), Чиркин (Сорокин, 77), Першин (Дрогунов, 62), Вотинов (Шебанов, 90)
Предупреждения: Чиркин, 21, Долгов, 27, Бычков, 38, Каленкович, 45, Текучев, 54, Зуев, 85, Сорокин, 89
Удаления: Бугриев, 84