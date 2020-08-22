"Томь" потерпела 4-е поражение в ФНЛ

В матче 5-го тура первенства ФНЛ "Томь" на своем поле проиграла брянскому "Динамо". Встреча завершилась со счетом 0:2.

Это поражение стало для томской команды 4-м в сезоне.

ФНЛ

5 тур

"Томь" - "Динамо-Брянск" 0:2


Голы: Вотинов, 7, 86

Томь: Вавилин, Бугриев, Зуев, Каленкович, Бычков, Андреев (Текучев, 29), Казанков, Талалай, Шалаев (Буранов, 55), Визнович (Кириенко, 55), Долгов (Каменщиков, 69)

Динамо-Брянск: Кузнецов, Крючков, Хайманов, Луканченков, Васильев, Сапаев, Баранов (Агуреев, 87), Мараев (Укомский, 87), Чиркин (Сорокин, 77), Першин (Дрогунов, 62), Вотинов (Шебанов, 90)

Предупреждения: Чиркин, 21, Долгов, 27, Бычков, 38, Каленкович, 45, Текучев, 54, Зуев, 85, Сорокин, 89

Удаления: Бугриев, 84

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Томь Динамо Брянск
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Талалаев: нереализованный пенальти стал ключевым моментом всего матча
"Ротор" - "Сочи": Маммана в основном составе 2
"Арсенал" обыграл "Динамо" благодаря дублю Лесового 10
"Спартак-2" на выезде разгромил "Иртыш", "Велес" обыграл "Шинник" 7
ЦСКА - "Рубин": Влашич и Шатов выйдут с первых минут 3
Юнгберг покинул "Арсенал"
Бикфалви повторил в раздевалке "Урала" жест Дзюбы и Азмуна (видео) 7
"Рубин" не претендует на Кутепова 4
Талисман "Урала" призвал ВАР обратить внимание на его падение с мотоцикла
"Крылья Советов" на своем поле проиграли "Оренбургу"
"Ахмат" победил "Химки", забив два гола за две минуты 2
Талалаеву вручили медаль за второе место "Химок" в ФНЛ
Баду забил первый мяч в России 9
Мусаев: "Краснодар" был ограничен в кадрах 4
Набабкину предстоит операция 7
"Акрон" минимально обыграл "Краснодар-2"
"Зенит" - "Тамбов": составы команд 9
"Урал" показал фото из раздевалки после победы над "Краснодаром" 4
"Арсенал" и "Динамо" объявили составы на матч 4-го тура РПЛ
Помазун снова лучший, Кайо удалился и не сыграет с ЦСКА. "Урал" победил "Краснодар" 2
"Урал" с минимальным счетом обыграл "Краснодар" 21
"Урал" опубликовал видео, в котором талисман клуба падает с мотоцикла
Моро рассказал, что советовался с Влашичем перед переходом в "Динамо"
"Бенфика" может подписать Жоау Мариу
"Томь" потерпела 4-е поражение в ФНЛ 2
"Наполи" хочет подписать защитника "Шахтера"
"Химки" - "Ахмат": стартовые составы
Арустамян сообщил, что Кузяев ведет переговоры с "Алавесом" 12
Гончаренко: не сомневаюсь, что Гайч нам поможет 2
Гончаренко: согласен с выбором болельщиков, назвавших Влашича лучшим в сезоне. Можно сказать, тащил нас в атаке 2
Все новости