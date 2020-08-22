"Крылья Советов" на своем поле проиграли "Оренбургу"

В матче 5-го тура ФНЛ "Крылья Советов" на своем поле принимали "Оренбург".

Фото: ФК "Оренбург"

Встреча завершилась победой гостей со счетом 1:0. Единственный мяч был забит с пенальти, который реализовал Рикарду Алвеш на 12-й минуте.



"Крылья Советов" занимают девятое место в турнирной таблице, набрав 7 очков. "Оренбург" расположился на первой строчке, имея в своем активе 13 баллов.



ФНЛ. 5-й тур



"Крылья Советов" - "Оренбург" - 0:1



Гол: Алвеш, 12 (пен).