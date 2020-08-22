"Спартак-2" на выезде разгромил "Иртыш" со счетом 5:0. Отметим, что полузащитник красно-белых Малькольм Баду забил дебютный для себя мяч в России. После этой победы "Спартак-2" возглавил турнирную таблицу.
в других матчах "Велес" обыграл "Шинник" (2:1), "Алания" упустила победу в матче с "Нижним Новгородом" (1:1), а "Текстильщик" и "Енисей" расписали мировую - 2:2.
ФНЛ. 5-й тур
"Иртыш" - "Спартак-2" - 0:5
Голы: Баду, 18, Оганесян, 58, Игнатов, 59, Шитов, 74, 80.
"Нижний Новгород" - "Алания" - 1:1
Голы: Гоцук, 90+1 - Хадарцев, 84.
"Текстильщик" - "Енисей" - 2:2
Голы: Аппаев, 8, Бачинский, 21 - Ломакин, 51, Дворников, 75.
"Шинник" - "Велес" - 1:2
Голы: Климов, 6, Максименко, 45+1, Низамутдинов, 84 (пен.).
"Спартак-2" на выезде разгромил "Иртыш", "Велес" обыграл "Шинник"
Завершились еще четыре матча 5-го тура ФНЛ.
Фото: ФК "Спартак"
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