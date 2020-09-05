Напомним, у футболистов брянского клуба было подозрение на коронавирусную инфекцию.
"Мы готовы были играть, 15 футболистов у нас было. Но Роспотребнадзор принял такое решение. Я считаю, это несправедливо, что мы получим техническое поражение 0:3. Больных мы изолировали. И сыграли бы", - цитирует Горбачева "Матч ТВ".
Встреча должна была пройти сегодня в 17:00 по московскому времени.
"Динамо-Брянск" после 6 туров имеет в активе 12 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице. "Спартак-2" с 13 баллами идет на 3-й строчке.
Главный тренер брянского "Динамо": несправедливо, что нам засчитают техническое поражение 0:3
Наставник брянского "Динамо" Александр Горбачев высказался об отмене матча 7-го тура первенства ФНЛ со "Спартаком-2".
Фото: © ФК "Сатурн"
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