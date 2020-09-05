Бесчастных покинул пост главного тренера "Факела"

Главный тренер "Факела" Владимир Бесчастных покинул свою должность.

Фото: ФК "Спартак"

Такое решение было принято специалистом и руководством клуба после матча 7-го тура ФНЛ с "Оренбургом" (0:2).



Готовить команду к следующим играм будет Александр Бородкин.



"Факел" после семи туров занимает 20-ю строчку в ФНЛ, набрав четыре очка.



Источник: пресс-служба клуба