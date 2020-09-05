Такое решение было принято специалистом и руководством клуба после матча 7-го тура ФНЛ с "Оренбургом" (0:2).
Готовить команду к следующим играм будет Александр Бородкин.
"Факел" после семи туров занимает 20-ю строчку в ФНЛ, набрав четыре очка.
Источник: пресс-служба клуба
Бесчастных покинул пост главного тренера "Факела"
Главный тренер "Факела" Владимир Бесчастных покинул свою должность.
Фото: ФК "Спартак"
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