"Вообще без комментариев. Даже не знаю, чего там пишут. Я ничего не слышал об этом", - сказал Кержаков.
Ранее "Томь" уволила Василия Баскакова с поста главного тренера команды.
В текущем сезоне ФНЛ "Томь" занимает 21-е место в турнирной таблице, набрав два очка.
Источник: Sport24
Кержаков заявил, что ничего не слышал о возможном назначении в "Томь"
Наставник юношеской сборной России Александр Кержаков прокомментировал информацию о возможном назначении главным тренером "Томи".
Фото: ТАСС
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