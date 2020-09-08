"Разговор с представителями томского клуба у меня состоялся. Больше ничего сказать не могу", - цитирует Кержакова ТАСС.
Напомним, ранее "Томь" отправила в отставку Василия Баскакова. В СМИ сообщалось, что томский клуб рассматривает на пост главного тренера 6 специалистов.
"Томь" занимает 21-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав в 7 турах 2 очка.
Кержаков: разговор с представителями "Томи" состоялся. Больше ничего сказать не могу
Старший тренер юношеской сборной России Александр Кержаков прокомментировал информацию о том, что он может возглавить "Томь".
Фото: ТАСС
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