Об этом сообщила гендиректор томского клуба Татьяна Смирнова.
"Да, мы пришли к согласию. Уже получили результаты их медицинского обследования, ждем их", - цитирует Смирнову "Матч ТВ".
Последним клубом Денисова был волгоградский "Ротор". Давыдов выступал за софийский ЦСКА.
"Томь" в 9 турах набрала 2 очка и занимает 21-е место в турнирной таблице первенства ФНЛ.
"Томь" подпишет Денисова и Давыдова
Защитник Виталий Денисов и нападающий Денис Давыдов перейдут в "Томь".
Sportbox.ru
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