"Арсенал" готов заплатить 80 миллионов евро за игрока "ПСЖ" - источник

Нападающий "ПСЖ" Брэдли Баркола попал в сферу интересов "Арсенала".

Фото: Getty Images

Как пишет Fichajes, лондонский клуб рассматривает возможность подписания французского футболиста в летнее трансферное окно. По информации источника, "канониры" готовы предложить за игрока около 80 миллионов евро. Действующее соглашение Баркола с парижанами рассчитано до лета 2028 года.



Форвард выступает за "ПСЖ" с 2023 года, когда перебрался из "Лиона". В прошедшем сезоне он принял участие в 49 матчах во всех турнирах, записав на свой счёт 13 забитых мячей и семь ассистов на партнёров.

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