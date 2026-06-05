Матчи Скрыть

Названа причина, мешающая переходу Батракова в "ПСЖ" - источник

Интерес "ПСЖ" к полузащитнику "Локомотива" Алексею Батракову сохраняется.
Фото: ФК "Локомотив"
По информации источника, главной проблемой остаётся организация перевода средств за футболиста в Россию. В парижском клубе рассчитывают, что железнодорожники смогут предложить вариант проведения сделки. При этом французская команда параллельно изучает и другие кандидатуры для усиления.

Ранее в СМИ появлялись сообщения, что чемпион Франции отказался от идеи подписания Батракова.

Источник: "Евро-Футбол.Ру"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится