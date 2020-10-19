Новиков может возглавить "СКА-Хабаровск"

Бывший главный тренер "Динамо" Кирилл Новиков может продолжить карьеру в ФНЛ.
Фото: ФК "Динамо"
Сообщается, что 39-летний специалист является кандидатом на пост главного тренера "СКА-Хабаровск". Также клуб из Хабаровска рассматривает кандидатуры Дмитрия Парфенова и Валерия Петракова.

Сегодня "СКА-Хабаровск" объявил об отставке Алексея Поддубского.

"СКА-Хабаровск" после 16 туров ФНЛ идёт на 14 месте с 18 набранными очками.

Источник: "Матч ТВ"

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: СКА-Хабаровск Новиков
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Евсеев: Тедеско и Конте играют в похожий футбол, поэтому Мозес подходит "Спартаку"
Федотов: Вилков подарил победу "Краснодару" 1
Влашич, Хвича и Вендел - самые подорожавшие игроки в РПЛ 1
Мамаев: переживаю за "Краснодар" в еврокубках, не чужая для меня команда 1
"У Мозеса были маленькие опасения, но я сказал, что любые проблемы в России решаются". Одемвингие - о переходе Мозеса в "Спартак" 1
Тренер "Брюгге": мы способны победить "Зенит" 7
Новиков может возглавить "СКА-Хабаровск" 1
Хацкевич намекнул на свою отставку 4
Боков: у "Зенита" не должно быть проблем с "Брюгге" 5
Джорджевич: вчера выиграли и я жду не дождусь каждую следующую игру
Заболотный заявил, что не футболисты виноваты в больших зарплатах 6
Малафеев: будем надеяться на победу "Зенита" в игре с "Брюгге" 4
Агент: у Маркова нет никаких симптомов коронавируса
Грулёв: желаю Карпову скорейшего восстановления 1
23 игрока "Локомотива" отправились на матч Лиги чемпионов с "Зальцбургом"
Главный тренер "Ренна": "Краснодар" - хорошая команда, нас ждет сложный соперник
Четыре арбитра 3-го тура элитного раунда Кубка России были заменены из-за коронавируса
"Рубин" объявил о подписании контракта с Климовым
Мусаев пропустит матч Лиги чемпионов с "Ренном", у Маркова и Кабеллы подозрение на коронавирус 6
Агент: Евсеев интересен клубам Премьер-лиги и ФНЛ
"Фортуна" может подписать Митрюшкина
Камоцци: я бы никогда не порекомендовал "Спартаку" Переса
Глебов: покрашу бороду в клубные цвета "Ростова" 1
Чорлука восстановился после травмы 1
"Рома" отказалась продавать "Спартаку" защитника Бруно Переса 3
Гол Влашича в ворота "Спартака" признан лучшим в сентябре 3
Созин: если "Зенит" не выйдет из группы ЛЧ - это провал 17
Юран - о Мозесе в "Спартаке": главное, чтобы не получилось как с Тилем и Шюррле 8
Источник: спортивные мероприятия в Москве будут проходить без зрителей 6
Ле Таллек: французы знают Путина как сильного и влиятельного человека 7
Все новости
-