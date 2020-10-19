Сообщается, что 39-летний специалист является кандидатом на пост главного тренера "СКА-Хабаровск". Также клуб из Хабаровска рассматривает кандидатуры Дмитрия Парфенова и Валерия Петракова.
Сегодня "СКА-Хабаровск" объявил об отставке Алексея Поддубского.
"СКА-Хабаровск" после 16 туров ФНЛ идёт на 14 месте с 18 набранными очками.
Источник: "Матч ТВ"
Новиков может возглавить "СКА-Хабаровск"
Бывший главный тренер "Динамо" Кирилл Новиков может продолжить карьеру в ФНЛ.
Фото: ФК "Динамо"
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