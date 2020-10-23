О состоянии футболиста рассказал президент клуба Тарас Вробель.
"Станислава выписали из больницы, все слава богу. Он теперь находится на домашнем обеспечении. Успел перекинуться с ним только парой слов. Ему разговаривать еще не очень комфортно, но все хорошо, он идет на поправку. Все самое страшное уже позади, - цитирует слова Вробеля "СЭ".
В воскресенье, 18 октября, состоялась встреча 12-го тура ПФЛ, в которой "Родина" принимала "Олимп-Долгопрудный". В ходе игры голкипер получил болезненный удар в голову, после чего был госпитализирован в больницу. Добавим, что встреча завершилась победой гостей со счетом 1:2.
Ранее Станислав Черчесов-младший играл за "Амкар", "Динамо", "Черноморец" и "Балтику".
В своем нынешнем клубе футболист выступает с 2020 года.
Станислава Черчесова-младшего выписали из больницы
Голкипер футбольного клуба "Олимп-Долгопрудный" Станислав Черчесов-младший покинул расположение медицинского учреждения.
Фото: "Олимп-Долгопрудный"
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