Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ноттингем Форест
1 - 2 1 2
Манчестер СитиЗавершен
Арсенал
2 - 1 2 1
БрайтонЗавершен
Бернли
0 - 0 0 0
ЭвертонЗавершен
Вест Хэм
0 - 1 0 1
ФулхэмЗавершен
Брентфорд
4 - 1 4 1
БорнмутЗавершен
Ливерпуль
2 - 1 2 1
ВулверхэмптонЗавершен
Челси
20:30
Астон ВиллаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
1 - 0 1 0
ФиорентинаЗавершен
Лечче
0 - 3 0 3
КомоЗавершен
Торино
1 - 2 1 2
КальяриЗавершен
Удинезе
0 - 0 0 0
Лацио1 тайм
Пиза
22:45
ЮвентусНе начат

Агент Ненахова рассказал о будущем игрока в "Локомотиве"

Александр Клюев, агент защитника "Локомотива" Максима Ненахова, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Локомотив"
- У него действующий контракт с клубом. Ненахов - один из самых стабильных игроков нашего чемпионата. Такой футболист, как и тот же Карпукас, не может не устраивать тренера и в то же время не вызывать уважения у других специалистов. Максим сейчас восстанавливает силы в отпуске, чтобы в оптимальном состоянии подойти к сборам. Он готов и весной продемонстрировать в "Локомотиве" свои лучшие качества на благо команды.

Максим Ненахов, выступающий на позиции защитника, защищает цвета московского "Локомотива" с лета 2021 года. Действующее трудовое соглашение 27-летнего футболиста с "железнодорожниками" рассчитано до конца июня 2028 года. В нынешнем сезоне Ненахов провел в составе красно-зеленых 14 матчей в чемпионате и 6 игр в Кубке России, в которых отметился одной результативной передачей. Всего на счету игрока 2+4 по системе гол плюс пас в 132 встречах за "Локомотив" во всех турнирах.

Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость Ненахова в 3,5 миллиона евро.

Источник: "СЭ"

