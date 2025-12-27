Агент Ненахова рассказал о будущем игрока в "Локомотиве"

- У него действующий контракт с клубом. Ненахов - один из самых стабильных игроков нашего чемпионата. Такой футболист, как и тот же Карпукас, не может не устраивать тренера и в то же время не вызывать уважения у других специалистов. Максим сейчас восстанавливает силы в отпуске, чтобы в оптимальном состоянии подойти к сборам. Он готов и весной продемонстрировать в "Локомотиве" свои лучшие качества на благо команды.
Максим Ненахов, выступающий на позиции защитника, защищает цвета московского "Локомотива" с лета 2021 года. Действующее трудовое соглашение 27-летнего футболиста с "железнодорожниками" рассчитано до конца июня 2028 года. В нынешнем сезоне Ненахов провел в составе красно-зеленых 14 матчей в чемпионате и 6 игр в Кубке России, в которых отметился одной результативной передачей. Всего на счету игрока 2+4 по системе гол плюс пас в 132 встречах за "Локомотив" во всех турнирах.
Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость Ненахова в 3,5 миллиона евро.
Источник: "СЭ"
Александр Клюев, агент защитника "Локомотива" Максима Ненахова, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Локомотив"