"Торпедо" объявило о расторжении контракта с Прошляковым

"Футбольныи? клуб "Торпедо Москва" официально объявляет о расторжении арендного договора с нападающим Данилои? Прошляковым. Мы благодарим Данилу за сотрудничество и желаем ему успеха в дальнеи?шеи? игровои? карьере!" - говорится в заявлении московской команды.
Данила Прошляков перешел в "Торпедо" в августе 2020 года. Футболист выступал в московской команде на правах аренды. Прошляков принадлежит "Ростову". В нынешнем сезоне он провел 11 матчей за "автозаводцев", отметившись одним голом и одной результативной передачей.
"Торпедо" идет на 4-м месте в таблице ФНЛ. После 26-ти матчей у московской команды 53 очка. Лидирует в первенстве "Нижний Новгород".