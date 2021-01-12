"Да, я действительно веду переговоры с "Нефтехимиком" о назначении на пост главного тренера. Официального решения еще нет, пока что идет процесс переговоров", - приводит слова специалиста Sport24.
Последним местом работы Новикова было московское "Динамо", которое он покинул 28 сентября 2020 года.
"Нефтехимик" по итогам 26-и туров Футбольной Национальной Лиги занимает 8-ю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 40 очков.
Новиков: веду переговоры с "Нефтехимиком" о назначении на пост главного тренера
Бывший главный тренер "Динамо" Кирилл Новиков прокомментировал слухи о его переговорах с "Нефтехимиком".
Фото: ФК "Динамо"
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