Источник: "Нижний Новгород" достиг договоренности о трансфере форварда сборной Гвинеи Янсане

Нападающий малийского клуба "Блэк Старз" и сборной Гвинеи Момо Янсане близок к подписанию контракта с "Нижним Новгородом".

Фото: Анатолий Редин / ФК "Ислочь"