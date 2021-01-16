По данным источника, 23-летний игрок должен присоединиться к лидеру сезона ФНЛ на сборе в Турции, куда "волжане" отправляются сегодня. Сообщается, что договоренность о его переходе достигнута.
До 25 сентября 2020 года Янсане выступал за "Ислочь". В составе белорусского клуба во внутреннем первенстве он провел 51 матч, в которых забил 19 голов и отдал 10 результативных передач.
Источник: "Матч ТВ"
Источник: "Нижний Новгород" достиг договоренности о трансфере форварда сборной Гвинеи Янсане
Нападающий малийского клуба "Блэк Старз" и сборной Гвинеи Момо Янсане близок к подписанию контракта с "Нижним Новгородом".
Фото: Анатолий Редин / ФК "Ислочь"
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