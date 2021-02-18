Корниленко объяснил, для чего проведет прощальный матч спустя два года после завершения карьеры

Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко высказался о последнем матче за команду.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
— Дату и конкретный матч выберем позже. Это будет матч, где я выйду на последние 20-30 минут в конце игры для прощания с болельщиками, — цитирует Корниленко Sport24.

Напомним, 37-летний белорус закончил карьеру футболиста в 2019 году именно в самарских "Крыльях Советов". Сейчас он работает в клубе спортивным директором.

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Теги: Крылья Советов Корниленко
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