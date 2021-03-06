Петраков: потолок зарплат в ФНЛ по сути не работает

Бывший главный тренер "Торпедо" Валерий Петраков высказался о потолке зарплат в ФНЛ.
Фото: "Getty Images"
"У каждой команды свои возможности. Если клуб захочет взять футболиста на более высокий оклад, он найдет способ это сделать, сто процентов, так что потолок зарплат в ФНЛ по сути не работает.

Это чистая фикция.Не верю, что в Нижнем или Самаре, где борются за высшую лигу, люди играют на искусственно ограниченных условиях.

Возможно, тут помогла бы градация: пусть часть зарплат будет выше 300 тысяч, остальные – ниже. А так нужно следить, ловить, расследовать. Кто этим будет заниматься? И главное – для чего?" - сказал Петраков.

Валерий Петраков в своей профессиональной карьере выступал за брянское "Динамо", "Локомотив" и "Торпедо". В качестве главного тренера работал в "Торпедо", "Томи", ФК "Москва", "Ростове", "Алании", "Динамо" (Брянск), "Химках" и "Луче".

После 28-го тура в Футбольной национальной лиге лидируют самарские "Крылья Советов". Они имеют в активе 61 очко, в последнем матче самарцы разгромили "Чертаново" со счетом 5:0. На втором месте идет "Нижний Новгород", набравший 59 очков в 28-ми матчах. Нижегородцы сыграли вничью с "Волгарем" в последнем матче ФНЛ.

В зоне стыковых матчей находятся "Оренбург" (57 очков) и московское "Торпедо" (54 очка).

Источник: "Матч ТВ"

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Петраков
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Дубль Мораты помог "Ювентусу" одержать волевую победу над "Лацио"
«Ростов» без Норманна остановил боевую версию «Сочи». Но одержать первую весеннюю победу не смог
Петраков: потолок зарплат в ФНЛ по сути не работает
Кроос: хочу завершить карьеру в "Реале"
Маевский: ничья - закономерный итог матча с "Химками"
Заболотный, Нобоа и Бурмистров пропустят матч "Сочи" с "Локомотивом"
КОНМЕБОЛ объявила о переносе мартовских матчей квалификации ЧМ-2022
Рондон: я нахожусь в полных боевых кондициях
Федотов: "Сочи" смотрелся острее "Ростова"
Хет-трик Левандовски принес "Баварии" победу над дортмундской "Боруссией" 1
Карпин прокомментировал результат матча против "Сочи" 1
Старфельт: у "Рубина" есть шансы добиться хорошего результата в матче с "Зенитом" 1
Холанд забил 100 голов за 146 матчей. Месси для этого понадобилось 210 игр, Роналду - 310 8
Глебов - лучший игрок матча "Ростов" - "Сочи"
Стало известно расписание матчей РПЛ до конца сезона
Роналду стал лучшим игроком "Ювентуса" в феврале 1
"Ростов" и "Сочи" голов друг другу не забили 17
Слуцкий: кадровые проблемы "Рубина" перед матчем с "Зенитом" приняли совсем уже массовый характер 7
Хусаинов: арбитр матча ЦСКА - "Ахмат" - непрофессиональный. Ему даже любителей судить не стоит 12 эксклюзив
Хусаинов – о судействе в матче ЦСКА - "Ахмат": счастье, что Марио Фернандес сегодня выпрыгнул и не закончил с футболом 5 эксклюзив
Тренер "Ротора" Хацкевич прокомментировал результат матча с "Химками"
Черевченко: "Химки" играли куда лучше "Ротора"
Карпин назвал сроки восстановления Норманна
Капитан "Химок" Тихий признан лучшим игроком матча с "Ротором"
Зидан: "Реал" хорошо подготовился к "Атлетико"
Арбитр Федотов: Иванов должен был назначить 11-метровый удар в ворота "Ротора" 2
Масалитин: ЦСКА будет сложно в борьбе за первое место - команде постоянно придется догонять 1 эксклюзив
"Ротор" и "Химки" сыграли вничью 1
"Буду делать все возможное для ЦСКА". Рондон - после дебютного гола за "армейцев" 3
"Ростов" - "Сочи". Соу, Заболотный и Нобоа - в стартовых составах команд, Норманн - вне заявки 10
Все новости
-