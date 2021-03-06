"У каждой команды свои возможности. Если клуб захочет взять футболиста на более высокий оклад, он найдет способ это сделать, сто процентов, так что потолок зарплат в ФНЛ по сути не работает.
Это чистая фикция.Не верю, что в Нижнем или Самаре, где борются за высшую лигу, люди играют на искусственно ограниченных условиях.
Возможно, тут помогла бы градация: пусть часть зарплат будет выше 300 тысяч, остальные – ниже. А так нужно следить, ловить, расследовать. Кто этим будет заниматься? И главное – для чего?" - сказал Петраков.
Валерий Петраков в своей профессиональной карьере выступал за брянское "Динамо", "Локомотив" и "Торпедо". В качестве главного тренера работал в "Торпедо", "Томи", ФК "Москва", "Ростове", "Алании", "Динамо" (Брянск), "Химках" и "Луче".
После 28-го тура в Футбольной национальной лиге лидируют самарские "Крылья Советов". Они имеют в активе 61 очко, в последнем матче самарцы разгромили "Чертаново" со счетом 5:0. На втором месте идет "Нижний Новгород", набравший 59 очков в 28-ми матчах. Нижегородцы сыграли вничью с "Волгарем" в последнем матче ФНЛ.
В зоне стыковых матчей находятся "Оренбург" (57 очков) и московское "Торпедо" (54 очка).
Источник: "Матч ТВ"
Петраков: потолок зарплат в ФНЛ по сути не работает
Бывший главный тренер "Торпедо" Валерий Петраков высказался о потолке зарплат в ФНЛ.
Фото: "Getty Images"
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