Защитник сборной Бразилии пропустит ЧМ-2026

За несколько дней до начала чемпионата мира сборная Бразилии столкнулась с кадровыми проблемами. Национальная команда лишилась Уэсли Франсы, который не сможет принять участие в турнире.
Фото: Getty Images
Как информирует официальный сайт Бразильской конфедерации футбола, причиной стала травма, полученная футболистом в контрольной встрече против Египта. После медицинского обследования у защитника диагностировали повреждение мышцы левого бедра, из-за которого он выбыл из строя на длительный срок. Освободившееся место в заявке занял полузащитник "Аталанты" Эдерсон.

Бразильцам на мировом первенстве предстоят матчи группового этапа против Марокко, Шотландии и Гаити.

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