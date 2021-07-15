Любительский футбольный клуб "Амкал", за который выступает ряд известных блогеров, проведет контрольную игру с молодежной командой ЦСКА.
Встреча состоится 18 июля, ее начало запланировано на 17:30 по московскому времени. Прямую трансляцию товарищеской игры будет вести телеканал "МатчПремьер", смотреть матч онлайн можно будет на официальном сайте канала при наличии подписки.
"Амкал" - ЦСКА-мол.: блогеры проведут товарищеский матч с молодежной командой красно-синих
Команда блогеров "Амкал", выступающая в любительских турнирах, 18 июля сыграет товарищескую встречу с молодежным составом ЦСКА.
Фото: Sportbox
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