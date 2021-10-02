"Как у меня складывается карьера в "Балтике"? Я бы сказал - неплохо, но, конечно, я нацелен на абсолютно другой результат. Хочу показывать на поле и в действии, на что я способен в полной мере! Собственно, для этого сюда и приехал.
Заканчивать карьеру на данный момент я не планирую! Я хочу и буду продолжать играть в футбол и наслаждаться своим любимым делом", - цитирует Денисова "ВсеПроСпорт".
34-летний футболист из Узбекистана в нынешнем сезоне ФНЛ принял участие в четырех матчах, в которых получил желтую карточку, не отметившись результативными действиями. Контракт Денисова с "Балтикой" истекает следующим летом. Ранее Виталий защищал цвета нижегородского "Спартака", "Днепра", "Локомотива", "Крыльев Советов", "Рубина", "Ротора" и "Томи".
Виталий Денисов: заканчивать карьеру на данный момент я не планирую
Защитник "Балтики" Виталий Денисов высказался о своем этапе карьеры в калининградском клубе, выступающем в Футбольной национальной лиге.
Фото: ФК "Томь"