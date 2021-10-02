Виталий Денисов: заканчивать карьеру на данный момент я не планирую

Защитник "Балтики" Виталий Денисов высказался о своем этапе карьеры в калининградском клубе, выступающем в Футбольной национальной лиге.

Фото: ФК "Томь"





Заканчивать карьеру на данный момент я не планирую! Я хочу и буду продолжать играть в футбол и наслаждаться своим любимым делом", - цитирует Денисова



34-летний футболист из Узбекистана в нынешнем сезоне ФНЛ принял участие в четырех матчах, в которых получил желтую карточку, не отметившись результативными действиями. Контракт Денисова с "Балтикой" истекает следующим летом. Ранее Виталий защищал цвета нижегородского " "Как у меня складывается карьера в "Балтике"? Я бы сказал - неплохо, но, конечно, я нацелен на абсолютно другой результат. Хочу показывать на поле и в действии, на что я способен в полной мере! Собственно, для этого сюда и приехал.Заканчивать карьеру на данный момент я не планирую! Я хочу и буду продолжать играть в футбол и наслаждаться своим любимым делом", - цитирует Денисова "ВсеПроСпорт" 34-летний футболист из Узбекистана в нынешнем сезоне ФНЛ принял участие в четырех матчах, в которых получил желтую карточку, не отметившись результативными действиями. Контракт Денисова с "Балтикой" истекает следующим летом. Ранее Виталий защищал цвета нижегородского " Спартака ", "Днепра", " Локомотива ", "Крыльев Советов", "Рубина", "Ротора" и "Томи".