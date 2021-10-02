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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Рубин
0 - 1
Нижний НовгородЗавершен
Динамо
16:30
Крылья СоветовНе начат
П1 1.73X 3.85П2 5
Арсенал Тула
19:00
ХимкиНе начат
П1 3.05X 3.35П2 2.42
ЦСКА
19:00
КраснодарНе начат
П1 2.4X 3.45П2 3

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Манчестер Юнайтед
1 - 1
Эвертон2 тайм
П1 3.2X 1.5П2 13
Лидс
17:00
УотфордНе начат
П1 1.81X 3.95П2 4.3
Бёрнли
17:00
НорвичНе начат
П1 2X 3.6П2 3.8
Челси
17:00
СаутгемптонНе начат
П1 1.49X 4.6П2 6.4
Вулверхэмптон
17:00
НьюкаслНе начат
П1 1.74X 3.9П2 4.8
Брайтон
19:30
АрсеналНе начат
П1 3X 3.25П2 2.5

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Осасуна
0 - 0
Райо ВальеканоПерерыв
П1 3.2X 2П2 4
Мальорка
17:15
ЛевантеНе начат
П1 2.28X 3.25П2 3.4
Кадис
19:30
ВаленсияНе начат
П1 3.5X 3.05П2 2.33
Атлетико
22:00
БарселонаНе начат
П1 1.96X 3.5П2 4.1

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Салернитана
0 - 0
Дженоа1 тайм
П1 2.63X 3.2П2 2.75
Торино
19:00
ЮвентусНе начат
П1 4.4X 3.5П2 1.9
Сассуоло
21:45
ИнтерНе начат
П1 4.5X 4.4П2 1.69

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Вольфсбург
16:30
Боруссия МНе начат
П1 2.12X 3.5П2 3.55
Штутгарт
16:30
ХоффенхаймНе начат
П1 2.85X 3.7П2 2.37
Герта
16:30
ФрайбургНе начат
П1 3.15X 3.3П2 2.38
Боруссия Д
16:30
АугсбургНе начат
П1 1.21X 7.2П2 13
РБ Лейпциг
19:30
БохумНе начат
П1 1.19X 7.8П2 14

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Монпелье
18:00
СтрасбурНе начат
П1 2.6X 3.4П2 2.75
Ницца
22:00
БрестНе начат
П1 1.55X 4.5П2 5.8

Виталий Денисов: заканчивать карьеру на данный момент я не планирую

Защитник "Балтики" Виталий Денисов высказался о своем этапе карьеры в калининградском клубе, выступающем в Футбольной национальной лиге.
Фото: ФК "Томь"
"Как у меня складывается карьера в "Балтике"? Я бы сказал - неплохо, но, конечно, я нацелен на абсолютно другой результат. Хочу показывать на поле и в действии, на что я способен в полной мере! Собственно, для этого сюда и приехал.

Заканчивать карьеру на данный момент я не планирую! Я хочу и буду продолжать играть в футбол и наслаждаться своим любимым делом", - цитирует Денисова "ВсеПроСпорт".

34-летний футболист из Узбекистана в нынешнем сезоне ФНЛ принял участие в четырех матчах, в которых получил желтую карточку, не отметившись результативными действиями. Контракт Денисова с "Балтикой" истекает следующим летом. Ранее Виталий защищал цвета нижегородского "Спартака", "Днепра", "Локомотива", "Крыльев Советов", "Рубина", "Ротора" и "Томи".


Теги: Денисов В Балтика
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