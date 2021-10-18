- Нам хорошо знаком этот специалист, известны его возможности. Важно, что у него есть опыт успешной работы в ФНЛ. Он доказывал это с несколькими клубами. Поэтому рассчитываем на серьезный результат, - передает слова Сафонова "Чемпионат".
16 октября 2021 года стало известно, что новым главным тренером краснодарской "Кубани" назначен 51-летний Роберт Евдокимов, ранее работавший с "Нижним Новгородом", "Ротором" и "Оренбургом". Под руководством Евдокимова желто-зеленые одержали победу над "КАМАЗом" (1:0) в матче 18 тура ФНЛ и поднялись на 19 строчку турнирной таблицы.
В "Кубани" объяснили выбор Евдокимова на должность главного тренера
Заместитель генерального директора "Кубани" по спортивной части Эдуард Сафонов прокомментировал назначение Роберта Евдокимова на пост главного тренера команды.
Фото: ФК "Оренбург"