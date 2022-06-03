Ранее стало известно, что махачкалинцы не смогли получить лицензию на следующий сезон для участия в ФНЛ-2. Сообщалось, что "Анжи" перестанет существовать после окончания текущего сезона.
"Мы получили отказ на получение лицензии и подали на апелляцию. В понедельник будет официальное решение РФС. Пока "Анжи" не прекращал существование. Если нам не дадут лицензию, то продолжим существование как любительская команда, либо закроют клуб", - цитирует Магомедрасулова Матч ТВ.
В нынешнем сезоне соревнования махачкалинцы набрали 45 баллов в 31-м матче и располагаются на седьмом месте первенства.
"Анжи" стал бронзовым призером Российской Премьер-лиги в розыгрыше 2012/2013. По итогам кампании 2018/2019 клуб вылетел из элитного дивизиона, после чего получил лицензию для выступления в ФНЛ-2.
"Анжи" прекратит существование после окончания сезона ФНЛ-2
Пресс-атташе "Анжи": клуб не прекращал существование. Нам отказали в лицензии, мы подали апелляцию
Пресс-атташе "Анжи" Гаджимурад Магомедрасулов прокомментировал появившуюся информацию о возможном прекращении существования клуба.
Фото: ФК "Анжи"