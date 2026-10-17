Вратаря "Челси" унесли на носилках после столкновения с игроком "Эвертона"

Эмилиано Мартинес получил травму головы.

Фото: скриншот трансляции

Голкипера "Челси" Эмилиано Мартинеса унесли с поля на носилках после жесткого столкновения с центральным защитником "Эвертона" Джеррэдом Брэнтуэйтом в матче 7-го тура АПЛ. На 75-й минуте игры его заменил второй вратарь лондонцев Майк Пендерс.



Мартинес присоединился к лондонскому клубу минувшим летом, перейдя из "Астон Виллы". В составе новой команды аргентинец сыграл в шести встречах во всех турнирах, в которых один раз оставил ворота "сухими".

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Эвертон