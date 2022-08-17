Напомним, сегодня уфимский клуб объявил об уходе Сергея Томарова с поста главного тренера команды. Специалист вернется на работу руководителем школы "Уфы". Также "Уфа" сообщила, что новый главный тренер проведет первую тренировку с командой в четверг.
По информации источника, Гогниев - один из претендентов на пост главного тренера "Уфы". Также в башкирском клубе рассматривают кандидатуру Дениса Попова, который работал в подмосковных "Химках" старшим тренером. Решение в клубе из Башкирии примут в течение дня.
Последним местом работы Спартака была "Алания", владикавказский клуб он покинул в мае текущего года. Под его руководством "Алания" провела 109 матчей, в которых одержала 61 победу, 21 раз сыграла вничью, а также потерпела 27 поражений.
В таблице Первой лиги "Уфа" занимает 10-е место, набрав в 5 матчах 7 очков. Ближайший матч уфимцы проведут 21 августа - на своем поле они примут астраханский "Волгарь".
Источник: Матч ТВ
СМИ: Гогниев может возглавить "Уфу"
Бывший главный тренер "Алании" Спартак Гогниев может возглавить "Уфу".
Фото: ФК "Алания"