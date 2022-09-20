По информации источника, сейчас ведутся переговоры. Вопрос решится в течение одного?двух дней.
Стоит отметить, что в башкирском клубе выступает брат Заурбека - Константин, он является капитаном "Уфы".
Заурбек Плиев в прошлом сезоне провел в составе "Динамо" 3 матча во всех турнирах, результативными действиями не отметился. Сейчас 30-летний футболист находится в статусе свободного агента. Ранее Плиев выступал за "Аланию", "Ахмат", "Кайрат", "Астану" и "Спартак-Нальчик".
"Уфа" в таблице Первой лиги занимает 12-е место, набрав в 10 матчах 12 очков.
Источник: Матч ТВ
Экс-защитник "Динамо" Плиев может перейти в "Уфу". За башкирский клуб выступает его брат
Бывший защитник "Динамо" Заурбек Плиев может продолжить карьеру в "Уфе".
Фото: ФК "Динамо"